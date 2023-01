Vliegtuig stort neer in Nepal: ‘minstens 40 passagiers gestorven’

Een passagiersvliegtuig is neergestort vlak voor de landing op Pokhara International Airport in Nepal. De luchthaven is tijdelijk gesloten en de reddingsoperaties zijn aan de gang. Dat hebben lokale autoriteiten, politie en luchtvaartmaatschappij Yeti Airlines zondag bevestigd.

Het vliegtuig had 68 passagiers aan boord en vier bemanningsleden. Al zeker 40 lichamen zijn intussen geborgen, melden verschillende media, waaronder de Britse BBC.

De woordvoerder van Yeti Airlines kon niet verduidelijken of er overlevenden zijn. “Er waren 68 passagiers en vier bemanningsleden aan boord … de reddingswerken zijn bezig, we weten momenteel niet of er overlevenden zijn”, verklaarde Sudarshan Bartaula aan persbureau AFP.

Aan boord van de ATR-72 waren passagiers met de Nepalese nationaliteit, maar ook mensen uit India, Rusland, Zuid-Korea, Ierland, Argentinië en Frankrijk, meldt het Indiase persbureau ANI op basis van de luchthavenautoriteiten. Volgens de BBC is er sprake van 15 mensen met een buitenlandse nationaliteit.

Het vliegtuig stortte zondagochtend neer op weg van de hoofdstad Kathmandu naar Pokhara, een stad in het centrum van Nepal, een 200-tal kilometer ten noordwesten van de hoofdstad. Pokhara is het startpunt voor voor vele bergtochten in de Himalaya. Onder meer de ‘Anapurna Circuit’ vertrekt er, een trekttocht in het populaire Anapurna-massief.

Beelden op sociale media tonen hoet het vliegtuig aan het landen is en op lage hoogte plots wegdraait, waarna de controle verloren lijkt te gaan. Vervolgens is een knal te horen. Andere beelden tonen rookwolken op de vermoedelijke plaats van de crash. Uit die beelden blijkt ook dat het vliegtuig volledig vernield is.

Een lokale verantwoordelijke, Gurudutta Dhakal, laat weten dat de brandweer de brand poogt te blussen. Een politiewoordvoerder voegt er bij persbureau dpa aan toe dat 300 agenten ter plaatse zijn voor de reddingswerken, net als versterking van het leger.

Vliegtuigcrashes zijn niet heel ongewoon in het land. Zo kwamen bij een crash op de route Pokhara-Jomsom vorig jaar 22 mensen om het leven.