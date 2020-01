Amirali Hajizadeh, de bevelhebber van de lucht- en ruimteafdeling van de Iraanse Revolutionaire Wacht, heeft zaterdag de 'volledige verantwoordelijkheid' op zich genomen voor de crash van de Boeing van Ukraine International Airlines woensdag in de buurt van Teheran. De generaal deed dat in een verklaring op televisie.

De Iraanse strijdkrachten gaven eerder toe dat ze het vliegtuig 'per ongeluk' hadden neergehaald.

De autoriteiten hebben inmiddels gezegd de 'rampzalige vergissing, die aan zovele onschuldige mensen het leven heeft gekost, diep te betreuren' en spreken van een 'zware tragedie' en een 'onvergeeflijke fout'. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Javad Zarif heeft zich in een tweet bij de nabestaanden verontschuldigd en bood hen zijn 'condoleances' aan.

Ali Khamenei, de hoogste geestelijke leider van Iran, beval het leger na te denken over elke vorm van 'nalatigheid' en het nodige te doen om 'herhaling van dergelijk ongeval te vermijden.'

De 'verantwoordelijke' voor het drama zal 'onmiddellijk' voor het militaire gerecht worden gebracht. Daarnaast wordt gewerkt aan een fundamentele hervorming van de operationele processen bij de gewapende strijdkrachten opdat dergelijke fouten niet meer kunnen voorvallen, aldus de legerstaf.

Lessen trekken

De voorzitter van de commissie Buitenlandse Zaken van het Russische parlement zegt dat Iran lessen moet trekken uit de tragedie. 'Als de ontcijfering van de zwarte dozen en de onderzoeksactiviteiten niet aantonen dat het Iraanse leger dat opzettelijk hebben gedaan, en dat er daarvoor geen logische redenen zijn, moet het incident als gesloten worden beschouwd. Met de hoop dat er lessen uit zullen getrokken worden en dat alle partijen maatregelen nemen', zei Konstantin Kossatchev, die geciteerd werd door het persagentschap Interfax.

Schadevergoedingen

De Oekraïense president Volodymyr Zelenski wil niet alleen dat de schuldigen worden gestraft, maar hij eist ook de uitbetaling van schadevergoedingen. Zelenski verwacht een volledige schuldbekentenis en officiële verontschuldigingen via de diplomatieke kanalen.

De Canadese premier Justin Trudeau eist dan weer een 'volledig en diepgaand onderzoek'. Hij rekent op 'transparantie' en verwacht 'volledige samenwerking' van de Iraanse autoriteiten.

De Oekraïense Boeing met 176 inzittenden stortte woensdag kort na het opstijgen in Iran neer. De meeste passagiers zijn Iraanse of Canadese burgers, maar er kwamen ook mensen uit Oekraïne, Zweden en het Verenigd Koninkrijk om het leven.

Diverse landen hadden al gezegd dat het toestel waarschijnlijk werd getroffen door een Iraanse raket, maar Iran sloot die piste tot hiertoe uit.

