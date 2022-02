De banden tussen China en Rusland zijn vandaag 'ongekend goed'. Dat heeft alvast de Russische president Vladimir Poetin vrijdag gezegd voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping in Peking, waar hij de opening van de Olympische Winterspelen bijwoont. In een gezamenlijke verklaring kanten de twee wereldleiders zich tegen de Amerikaanse invloed in Europa en Azië.

De uitspraken, en het bezoek, komen er nu Moskou en het westen op ramkoers liggen.

'Onze bilaterale relaties hebben zich ontwikkeld in een geest van vriendschap, van strategisch partnerschap', aldus Poetin net voor zijn ontmoeting met zijn Chinese ambtgenoot Xi Jinping. 'Ze hebben echt een ongekend niveau bereikt.'

Hij omschreef de relatie als 'het voorbeeld van een waardige relatie, waarbij de een de ander helpt en steunt in zijn ontwikkeling'.

Internationale veiligheid

De twee wereldleiders stelden ook een gezamenlijke verklaring over hun 'gemeenschappelijke visie' over internationale veiligheid voor. Daarin hekelen ze de 'destabiliserende' Amerikaanse invloed in Europa en Azië en de rol van de westerse militaire allianties zoals NAVO en AUKUS.

De twee grootmachten kanten zich tegen 'elke toekomstige uitbreiding van de NAVO', hekelen 'de negatieve invloed op de vrede en de stabiliteit in de regio van de Indo-Pacifische strategie van de Verenigde Staten' en zeggen 'bezorgd' te zijn over de oprichting vorig jaar van AUKUS, een militaire alliantie van de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Nog volgens het Kremlin gaan Xi en Poetin verschillende akkoorden tekenen, zoals onder meer rond gas. Zo is er sprake van een contract over de levering van 10 miljard m³ Russisch gas per jaar aan China. 'Er is een stap vooruit gezet in de gassector', aldus Poetin.

Hoogspanning in Oekraïne: Macron naar Moskou en Kiev

De verklaringen komen er nu de spanningen tussen Rusland en de westerse landen bijzonder hoog oplopen: Rusland wordt ervan beschuldigd een inval in Oekraïne voor te bereiden, omdat bij de grens zo'n 100.000 Russische militairen zouden zijn gestationeerd. Rusland ontkent dat er dergelijke plannen zijn, maar eist wel veiligheidsgaranties. In deze crisis sprak Peking al eerder zijn steun uit voor Moskou.

Lees ook de analyse van Jonathan Holslag: 'Rusland beseft dat het steeds meer het kleine broertje van Peking wordt'

De Franse president Emmanuel Macron laat vrijdag weten dat hij maandag in Moskou een ontmoeting zal hebben met Vladimir Poetin en dinsdag in Kiev met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Macron doet hiermee een nieuwe diplomatieke poging om de Oekraïense crisis te de-escaleren.

Het staatshoofd telefoneerde de afgelopen dagen ook al uitvoerig met zijn Russische en Oekraïense ambtgenoten, en met de Amerikaanse president Joe Biden, om te proberen bemiddelen in de crisis.

Lees meer in ons dossier: Alles wat u moet weten over de hoogspanning in Oekraïne

Diplomatieke boycot

Vladimir Poetin woont de openingsceremonie van de Spelen bij, in tegenstelling tot westerse leiders. Onder meer de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Australië hebben besloten tot een diplomatieke boycot van het evenement vanwege onder meer de mensenrechtenschendingen van de Oeigoerse minderheid in China. Ook uit België reizen geen politici naar China.

President Xi organiseert een staatsbanket voor de leiders die wel komen. Onder hen VN-topman António Guterres en de staatshoofden van landen als Polen, Servië, Kazachstan, Turkmenistan en Egypte.

