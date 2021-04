Virginia is de eerste zuidelijke staat van de VS die het recreatief gebruik van cannabis in kleine hoeveelheden legaliseert.

De Senaat en de Huis van Afgevaardigden hebben woensdag een wet gestemd die volwassenen vanaf 1 juli toelating geeft om cannabis te bezitten ondanks heftige tegenkanting van de Republikeinen.

Ralph Northam, de Democratische gouverneur van Virginia, wierp op dat zijn staat 'geschiedenis heeft geschreven door als eerste zuidelijke staat het bezit van cannabis te legaliseren'. 'De wetten tegen cannabis waren erop gericht om gekleurde mensen te viseren en de zwarten uit Virginia hebben een disproportioneel grotere kans om gearresteerd, beschuldigd en veroordeeld te worden', bevestigde Northam. 'Vandaag heeft Virginia een belangrijke stap gezet om deze fouten recht te zetten en gerechtigheid te herstellen voor hen die jaren benadeeld zijn door overcriminalisatie', voegde hij eraan toe.

Meerdere Amerikaanse staten, zoals New York en Colorado, hebben al gelijkaardige maatregelen genomen maar Virginia is de eerste in het zuiden van de VS, een sociaal en politiek gezien zeer conservatieve regio. Meerderjarigen vanaf 21 jaar mogen tot 1 ounce cannabis (iets meer dan 28 gram) legaal op zak hebben voor persoonlijk gebruik en ze mogen ook vier planten kweken per huishouden.

Een joint roken in het openbaar zal daarentegen niet toegelaten zijn zoals ook het geval is voor het drinken van alcohol. De toelating voor de productie en de verkoop van cannabis komt er niet voor 1 juli 2024.

De Senaat en de Huis van Afgevaardigden hebben woensdag een wet gestemd die volwassenen vanaf 1 juli toelating geeft om cannabis te bezitten ondanks heftige tegenkanting van de Republikeinen. Ralph Northam, de Democratische gouverneur van Virginia, wierp op dat zijn staat 'geschiedenis heeft geschreven door als eerste zuidelijke staat het bezit van cannabis te legaliseren'. 'De wetten tegen cannabis waren erop gericht om gekleurde mensen te viseren en de zwarten uit Virginia hebben een disproportioneel grotere kans om gearresteerd, beschuldigd en veroordeeld te worden', bevestigde Northam. 'Vandaag heeft Virginia een belangrijke stap gezet om deze fouten recht te zetten en gerechtigheid te herstellen voor hen die jaren benadeeld zijn door overcriminalisatie', voegde hij eraan toe. Meerdere Amerikaanse staten, zoals New York en Colorado, hebben al gelijkaardige maatregelen genomen maar Virginia is de eerste in het zuiden van de VS, een sociaal en politiek gezien zeer conservatieve regio. Meerderjarigen vanaf 21 jaar mogen tot 1 ounce cannabis (iets meer dan 28 gram) legaal op zak hebben voor persoonlijk gebruik en ze mogen ook vier planten kweken per huishouden. Een joint roken in het openbaar zal daarentegen niet toegelaten zijn zoals ook het geval is voor het drinken van alcohol. De toelating voor de productie en de verkoop van cannabis komt er niet voor 1 juli 2024.