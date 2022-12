Vicepresident Boluarte beëdigd als nieuw Peruaans staatshoofd

Na de afzetting van het Peruaanse president Pedro Castillo door het parlement, werd huidig vicepresident Dina Boluarte beëdigd als het nieuwe staatshoofd. De 60-jarige advocaat legde woensdag de eed af in het Congres in Lima.

De grondwet bepaalt dat als het staatshoofd wordt ontslagen, zijn plaatsvervanger het ambt overneemt. Boluarte is de eerste vrouwelijke president in de geschiedenis van het Zuid-Amerikaanse land. Castillo had eerder aangekondigd dat hij het Congres zou ontbinden en in de toekomst bij decreet zou regeren.

Blijkbaar wilde hij de stemming over een motie van wantrouwen in het parlement voorkomen. Grote delen van zijn regering waren echter ook tegen hem. Boluarte sprak van een staatsgreep. Uiteindelijk stemde de meerderheid van de parlementariërs voor de afzetting van Castillo.