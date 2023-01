Vertrouwelijke documenten aangetroffen in privéwoning Biden

Er is een ‘klein aantal’ vertrouwelijke documenten uit de periode dat de Amerikaanse president Joe Biden vicepresident was, gevonden in zijn privéwoning in Wilmington.

Maandag raakte al bekend dat Biden een klein aantal – media hadden het over een tiental – geheime documenten uit zijn tijd als vicepresident onder Barack Obama bewaarde in een privékantoor bij een denktank.

Na die ontdekking inspecteerden de advocaten van de president zijn twee privéverblijven, waar archieven ‘zouden kunnen zijn overgedragen tijdens de transitie van 2017’, zei de advocaat van het presidentschap, Richard Sauber, in een verklaring.

Ze vonden daarbij ‘een klein aantal aanvullende documenten uit de regering Obama-Biden met geclassificeerd markeringen’. Die bevonden zich in de garage van zijn woning in Wilmington in de Amerikaanse staat Delaware, en in een aangrenzende kamer, aldus een verklaring.

Er werden geen documenten gevonden in zijn huis in de badplaats Rehoboth aan de oostkust, voegde Sauber eraan toe, waarbij hij opmerkte dat het ministerie van Justitie onmiddellijk in kennis werd gesteld om de dossiers in beslag te nemen.

Biden zelf zei in een kort verklaring aan de pers dat hij zijn volledge medewerking zal verlenen aan het onderzoek. De president kondigde aan dat hij de bevindingen op een later tijdstip nader zou toelichten – maar gaf geen verdere details.

De onthullingen zijn pijnlijk voor de Democratische president, omdat de autoriteiten al maanden onderzoek doen naar de manier waarop zijn Republikeinse voorganger Donald Trump met zijn eigen presidentiële dossiers omging.

De Republikeinse kopman Kevin McCarthy heeft donderdag het Amerikaanse Congres opgeroepen een onderzoek te openen naar vertrouwelijke documenten die zijn gevonden in de privéwoning van Biden. ‘Het congres moet deze zaak onderzoeken’, zei hij tegen de pers, waarbij hij ‘een nieuwe misstap van de regering-Biden’ aan de kaak stelde.