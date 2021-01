In afwachting van het proces van Kremlincriticus Aleksej Navalny zijn donderdag meerdere aanhangers gearresteerd, onder wie zijn broer, zijn advocaat en zijn arts.

Woensdag onderzocht de politie de appartementen van de vrouw en broer van Navalny in Moskou, en hield ze een huiszoeking in de kantoren van Navalny's anticorruptiestichting. Dat deden ze in het kader van een onderzoek naar schending van de 'gezondheidsnormen' die door de coronapandemie in Rusland van kracht zijn. Naar aanleiding daarvan werden Oleg Navalny, de broer van de opposant, en Ljoebov Sobol, Navalny's advocaat, voor 48 uur vastgehouden. Ook Navalny's arts Anastasia Vasiljeva werd voor 48 uur in hechtenis genomen, dat schreef ze donderdag zelf op Twitter. Pussy Riot-activiste Maria Alyokhina werd eveneens gearresteerd, dat schreef haar vriendin in een Instagrampost. ProtestenZondag zijn in Moskou nieuwe protesten aangekondigd tegen de opsluiting van Navalny. Dinsdag 2 februari beslist de rechter of zijn hechtenis al dan niet wordt omgezet in een effectieve celstraf.