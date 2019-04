Verkiezingsnederlaag voor Erdogan? 'Dit is een zware symbolische klap'

Bij de lokale verkiezingen in Turkije heeft de AK Partij van president Recep Tayyip Erdogan een aanzienlijke symbolische nederlaag geleden. 'Turkije is een bijzonder gepolariseerd land. Ik verwacht niet dat de sociale en politieke onrust snel zal terugkeren', zegt Turkijekenner Dirk Rochtus van KU Leuven.

In Turkije vonden zondag lokale verkiezingen plaats. Hoewel de regeringscoalitie tussen de AKP en de MHP veruit de grootste blijft, moet de partij van president Recep Tayyip Erdogan in een aantal grote steden aanzienlijke klappen incasseren. In onder meer Ankara en Antalya wordt de centrumlinkse en seculiere CHP de grootste. Ook in Istanbul zal het erom spannen. 'Machtsovernames worden in Turkije altijd op het lokale niveau voorbereid', zegt Dirk Rochtus, Turkijekenner aan de KU Leuven.

...