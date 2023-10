Verkiezingen Polen: pro-Europese oppositie behaalt meerderheid

Het lijkt er op dat de Poolse regeringspartij Recht en Rechtvaardigheid (PiS) van de macht zal verdreven worden in Polen, ondanks een overwinning bij de parlementsverkiezingen van zondag. De pro-Europese oppositiepartijen behalen samen een meerderheid en ze zouden een regering kunnen vormen, zo blijkt uit de exitpolls.

De drie centristische oppositiepartijen, de liberaal-conservatieve Burgercoalitie (KO) van voormalig regeringsleider Donald Tusk, de linkse alliantie Lewica en de christelijk-conservatieve Derde Weg, behaalden samen 248 zetels in het 460 leden tellende parlement, zo blijkt uit de exitpolls. Recht en Rechtvaardigheid (PiS) zou er 200 behalen.

Zelfs met de steun van de extreemrechtse Confederatie voor een Onafhankelijk Polen (KPN), dat op 12 zetels zou landen, komt PiS niet aan de benodigde meerderheid. ‘Dit is het einde van de PiS-regering’, reageerde Tusk al op de peiling. ‘Polen heeft gewonnen, de democratie heeft gewonnen, we hebben ze van de macht verdreven (…) het is het einde van deze slechte periode, het is het einde van de heerschappij van PiS’, aldus Tusk.

Ook de Poolse premier Mateusz Morawiecki stelde dat zijn partij de verkiezingen heeft gewonnen: zijn PiS-partij is met 36,8 procent van de stemmen immers nog steeds de grootste partij. PiS-partijleider Jarosław Kaczyński gaf echter toe dat het niet zeker is of zijn partij opnieuw in de regering zal zetelen.

Ruim 29 miljoen Polen, 72,9 procent van de stemgerechtigden, zouden zondag hebben gestemd in de parlementsverkiezingen. Volgens de kiescommissie van het land is dat het hoogste percentage sinds de val van het communisme.

Samen met de parlementsverkiezingen stemden de Polen in een referendum over onder andere het EU-pact over asiel en migratie. Volgens de prognoses nam echter slechts 40 procent van de kiesgerechtigden deel aan het referendum. Dat betekent dat het quorum van ten minste 51 procent dat nodig is om geldig te zijn, niet zou zijn gehaald.