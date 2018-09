'Verkiezingen of niet, op deze manier zal Congo verder afdalen naar de hel'

Eigenlijk zou dokter Denis Mukwege niet meer voorgesteld hoeven te worden. De gerenommeerde gynaecoloog kreeg al verscheidene internationale onderscheidingen, zoals de Mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties (2008) en de Sacharovprijs van het Europees Parlement (2014). Mukwege is de oprichter en directeur van het Panzi-ziekenhuis in de Oost-Congolese stad Bukavu dat, in samenwerking met onder meer Dokters van de Wereld, zich specialiseert in de behandeling van slachtoffers van seksueel geweld. Het leverde hem de bijnaam 'L'homme qui repare les femmes' op. Maar hij laat zich ook geregeld kritisch uit over de politieke en maatschappelijke situatie in zijn land.

