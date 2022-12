Verkiezingen in Tunesië: slechts 9 procent stemt

Slechts negen procent van de bijna 9,2 miljoen stemgerechtigde Tunesiërs is zaterdag naar de stembus getrokken voor de eerste ronde van de parlementsverkiezingen, die geboycot worden door de oppositie.

Dat blijkt uit cijfers van de kiescommissie. De stembureaus waren geopend van 08.00 uur ’s ochtends tot 18.00 uur ’s avonds (plaatselijke tijd). De resultaten worden tegen maandag verwacht.

Volgens de tegenstanders van president Kais Saied, die het vorige parlement liet bevriezen op 25 juli 2021, wordt het nieuwe parlement met 161 zetels er een zonder werkelijke macht. Het is de laatste bouwsteen in het hyperpresidentiële systeem waaraan Saied sinds vorig jaar naarstig timmert. Waar het vorige parlement een machtscentrum met enorme privileges was, zal het nieuwe parlement slechts over beperkte bevoegdheden beschikken. Dat komt door een nieuwe grondwet die president Saied deze zomer goedkeurde na een referendum.

President Saied had zaterdagochtend nog geprobeerd kiezers te mobiliseren door te spreken over ‘een historische kans om uw legitieme rechten te herwinnen’. Bijna alle politieke groeperingen in het land hadden de stemming echter geboycot. De Ennahda-partij stond daarbij op de eerste rij. Het Front de salut national, een politieke beweging van partijen en bewegingen die zich verzetten tegen wat ze de staatsgreep van president Saied noemen, zei de resultaten van de verkiezingen niet te zullen erkennen.

1.055 kandidaten, onder wie 120 vrouwen, namen deel aan de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Ze waren als individuen, niet als leden op een partijlijst verkiesbaar. Een tweede ronde zou in februari of maart doorgaan.

Het was zaterdag twaalf jaar geleden dat de straatverkoper Mohammed Bouazizi zichzelf in Sidi Bouzid in brand stak om politiegeweld aan de kaak te stellen. Dat leidde tot een opstand over het hele land, wat resulteerde in de val van de dictatuur van Zine El Abidine Ben Ali en de Arabische Lente.