Verdachte die echtgenoot van Nancy Pelosi met hamer verwondde, pleit onschuldig

De man die ervan beschuldigd wordt vorige week de echtgenoot van de voorzitster van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi te hebben aangevallen, is pleitte dinsdag onschuldig tijdens een korte hoorzitting in de rechtbank van San Francisco

De 42-jarige verdachte wordt onder meer beschuldigd van poging tot moord, inbraak, mishandeling en vrijheidsberoving van een bejaard persoon en bedreiging van een ambtenaar. De rechtbank besloot de man voorlopig vast te houden zonder de mogelijkheid hem op borgtocht vrij te laten. De echtgenoot van de Amerikaanse Democratische toppolitica, de 82-jarige Paul Pelosi, werd donderdag in de woning van het echtpaar in San Francisco aangevallen en raakte daarbij zwaargewond. Hij liep onder meer een schedelbreuk op.

De aanvaller had ingebroken, was uitgerust met een koord, handschoenen en duct tape, naast een of meer hamers. Hij was op zoek naar Nancy Pelosi, die op het moment van de feiten niet thuis was. Hij verklaarde bij zijn arrestatie dat hij Pelosi wilde gijzelen en haar ‘knieschijven zou hebben willen breken’ indien ze zou liegen, wat hij verwachtte. Als ze dan in een rolstoel het Huis van Afgevaardigden zou binnenrijden, zou dat volgens hem een signaal zijn voor andere Democratische parlementsleden.

Volgens de Amerikaanse pers was de beschuldigde in de ban van samenzweringstheorieën, onder meer inzake de presidentsverkiezingen van 2020.