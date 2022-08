Venezuela normaliseert relaties met Colombia en benoemt ambassadeur

Venezuela heeft donderdag een nieuwe ambassadeur in Colombia benoemd. Daarmee wordt een nieuwe stap gezet in de normalisering van de betrekkingen tussen de twee buurlanden.

De nieuwe Venezolaanse ambassadeur in Colombia wordt gewezen minister van Buitenlandse Zaken Felix Plasencia. Hij heeft zijn accreditatie aangevraagd bij de Colombiaanse regering “en zal binnenkort in Bogota zijn”, zo deelt de Venezolaanse president Nicolas Maduro mee aan de staatszender VTV.

Caracas had in 2019 de diplomatieke betrekkingen met Colombia verbroken. De toenmalige Colombiaanse president Ivan Duque had namelijk oppositielid Juan Guaido erkend als interim-president van Venezuela.

De onderlinge relaties tussen de twee Zuid-Amerikaanse landen werden hersteld met het aantreden van de linkse president Gustavo Petro in Colombia. “We zullen stap voor stap doorgaan met het herstel en de wederopbouw van de relaties”, aldus Maduro.