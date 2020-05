In Venezuela zegt de regering dat ordetroepen acht 'terroristische huurlingen' hebben gedood die met snelle bootjes de kust wilden bereiken. Volgens de regering kwamen ze uit Colombia en waren ze uit op een staatsgreep. Ze zouden leden van de socialistische regering van Nicolas Maduro willen vermoorden, luidt het.

Venezuela, het land met de grootste oliereserves ter wereld, maakt een grote economische en politieke crisis door. President Nicolas Maduro won in 2018 de verkiezingen, maar zijn tegenstander Juan Guaido zegt dat er fraude in het spel was.

Guaido riep zichzelf uit tot interimpresident en wordt erkend door onder meer de Verenigde Staten en door buurland Colombia. Maduro zit wel nog stevig in het zadel en heeft de steun van het leger. Ook China, Rusland en Cuba steunen Maduro.

Volgens minister van Binnenlandse Zaken Nestor Reverol is een in de nacht van vrijdag op zaterdag een aanval afgewend door huurlingen uit Colombia. Parlementsvoorzitter Cabello zei dan weer dat ook de VS bij de aanval betrokken was en dat één van de twee gearresteerden voor de US Drug Enforcement Agency (DEA) werkte.

Critici hebben vragen bij het verhaal en zeggen dat de regering van Maduro in het verleden al meermaals dergelijke verhalen in scene heeft gezet.

