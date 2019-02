Venezolaanse politie steekt drie vrachtwagens met humanitaire hulp in brand

De politie gebruikte traangas en rubberkogels tegen de mensen die de vrachtwagens begeleidde. Zeker zes mensen raakten gewond. De grens tussen Venezuela en Colombia werd vrijdagavond op bevel van de regering van de Venezolaanse president Nicolas Maduro afgesloten. Het regime wil niet dat er humanitaire hulp het land binnenkomt.

Maduro verbreekt ook de diplomatieke relaties met Colombia, zo heeft hij zaterdag aangekondigd in een toespraak voor aanhangers in de hoofdstad Caracas. De Colombiaanse ambassadeur en consuls krijgen 24 uur om Venezuela te verlaten, luidde het. De Colombiaanse president Ivan Duque eiste zaterdag de vrije invoer van humanitaire hulpgoederen naar Venezuela.

'Maduro kan geen onbestaande relaties verbreken', reageerde Colombia. Het zal uit veiligheidsoverwegingen zijn diplomaten wel terugroepen.

Ondertussen loopt ook het aantal deserteurs in Venezuela op. Er zijn nu al elf militairen en twee politieagenten overgelopen naar Colombia. Dat hebben de Colombiaanse autoriteiten laten weten.

Verder zijn zeker twee mensen, onder wie een 14-jarige jongen, zaterdag omgekomen bij rellen aan de grens tussen Brazilië en Venezuela, zo bericht een mensenrechtenorganisatie.

Aan de grens houdt het Venezolaanse leger vrachtwagens met humanitaire hulp tegen. 'De twee overlijdens zijn het gevolg van de repressie door militairen tijdens rellen in Santa Elena de Uairén. Beiden kwamen om door kogels', aldus de ngo Foro Penal, die tegen de regering in Caracas is.

In Venezuela is er een hoge nood aan levensmiddelen. Volgens het regime probeert de zelfverklaarde Venezolaanse interimpresident en oppositieleider Juan Guaido met de hulpleveringen een buitenlandse militaire operatie en de val van Maduro voor te bereiden.