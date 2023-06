Bij pakjesbedrijf UPS dreigt deze zomer in de Verenigde Staten een staking uit te breken. De 340.000 leden van vakbond ‘Teamsters’ hebben vrijdag met een overgrote meerderheid het licht op groen gezet om te staken als er tegen 1 augustus geen akkoord is over een nieuwe cao.

“Dit toont aan dat honderdduizenden Teamsters verenigd en vastbesloten zijn op het best mogelijke contract te krijgen”, aldus vakbondsvoorzitter Sean O’Brien. Hoeveel opslag Teamsters vraagt voor het UPS-personeel is niet bekend. De vakbond wil ook meer voltijdse contracten en wil dat camera’s in de vrachtwagens zouden verdwijnen. Deze week werd al een belangrijke doorbraak bereikt, met een akkoord over de installatie van airco in de meeste trucks.

Een staking bij UPS zou de grootste zijn sinds 1959 in de VS, toen een half miljoen metaalarbeiders maandenlang het werk neerlegden. De actie zou ook een zware impact hebben op de Amerikaanse economie. Het logistieke bedrijf vervoert dagelijks naar schatting 6 procent van het bruto binnenlands product (het totaal aan goederen en diensten, red.) van de VS. UPS laat vrijdag weten dat de stemming bij het personeel nog niet betekent dat een staking nabij is. “Dit is een gebruikelijke stap bij syndicale onderhandelingen”, aldus het bedrijf.