De Universiteit van Leiden laat onderzoek doen naar beschuldigingen van antisemitisme binnen een afdeling van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Hoogleraar Paul Cliteur, een vertrouweling van de rechts-populistische politicus Thierry Baudet, ligt onder het vergrootglas omdat hij onvoldoende afstand zou hebben genomen van racistische en antisemitische geluiden binnen diens partij Forum voor Democratie.

Thierry Baudet had zich vorige week teruggetrokken als lijsttrekker en voorzitter van de door hem opgerichte partij Forum voor Democratie. Dat gebeurde nadat er ophef was ontstaan over antisemitische en homofobe berichten die rondgingen in app-groepen van JFVD, de jongerenbeweging van de partij.

Paul Cliteur, die beschouwd wordt als de intellectuele mentor van Baudet, krijgt nu kritiek omdat hij onvoldoende afstand zou hebben genomen van antisemitische geluiden binnen de partij. ,'Mijn lot is verbonden aan dat van hem', zei hij over de verwikkelingen rond Baudet tegen het persagentschap ANP.

Cliteur, tot afgelopen dinsdag senator van Forum voor Democratie, is werkzaam aan de faculteit in Leiden. De beschuldigingen van antisemitisme leiden volgens de universiteit tot grote onrust binnen de faculteit en de universiteit. Het college van bestuur neemt de beschuldigingen ernstig omdat ze, 'indien juist, overduidelijk in strijd zouden zijn met de waarden waar de Universiteit Leiden voor staat'.

Het college stelt een externe onderzoekscommissie samen die de beschuldigingen op korte termijn zal onderzoeken. In afwachting van de resultaten van dit onderzoek onthouden de betrokkenen zich van commentaar, aldus de universiteit.

