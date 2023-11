UNHCR slaat alarm over situatie in West-Darfoer

De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) is bezorgd over de escalerende gevechten in de Soedanese regio West-Darfoer. In enkele dagen zouden meer dan 800 mensen door gewapende groepen gedood zijn, zo deelde de organisatie mee.

Bovendien zouden alleen al vorige week ruim 8000 mensen naar buurland Tsjaad gevlucht zijn. Vooral het dorp Ardamata bij de regionale hoofdstad Al-Junaynah zou door het geweld getroffen zijn.

In Soedan vecht de paramilitaire groep RSF (Rapid Support Forces) sinds half april tegen het leger. ‘Twintig jaar geleden was de wereld geschokt door de vreselijke gruweldaden en mensenrechtenschendingen in Darfoer. We vrezen dat zich een gelijkaardige dynamiek ontwikkelt’, waarschuwde de hoge VN-commissaris voor de vluchtelingen, Filippo Grandi.

Volgens UNHCR-woordvoerder William Spindler zijn gewapende milities van huis naar huis getrokken om jonge mannen systematisch te doden. Ooggetuigen maakten volgens Spindler melding van grove mensenrechtenschendingen en seksueel geweld. De VN zelf hebben nog amper toegang tot het gebied.