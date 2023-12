Uitstap uit fossiele brandstoffen verdwenen in nieuwe kladversie eindtekst COP28

In de nieuwe voorlopige versie van de eindtekst van de VN-klimaattop COP28 in Dubai, waar al de hele dag naar werd uitgekeken, is geen sprake meer van een uitstap uit fossiele brandstoffen. Er is enkel nog sprake van een ‘reductie zowel van het verbruik als van de productie van fossiele brandstoffen’. Dit om een nettonuluitstoot te bereiken tegen 2050.

Daarmee is de tekst serieus afgezwakt in vergelijking met eerdere versies, waar nog verschillende opties omtrent een uitstap (‘phase out’) in waren opgenomen. De enige uitstap die nu nog vermeld wordt in de tekst van een twintigtal pagina’s, is die voor ‘inefficiënte subsidies voor fossiele brandstoffen die bijdragen tot de verspilling en niet bijdragen tot het wegwerken van energiearmoede en het bereiken van een rechtvaardige transitie’.

Daarnaast bevat de tekst, die werd opgesteld door COP28-voorzitter Sultan al-Jaber en zijn team, ook nog een oproep tot een vermindering van steenkool en een beperking op het vergunnen van nieuwe steenkoolprojecten waarbij de CO2-uitstoot niet kan worden afgevangen.

Voorts is er ook nog een vermelding van een verdriedubbeling van hernieuwbare energie en een verdubbeling van energie-efficiëntie tegen 2030 en een oproep om in te zetten op onder meer hernieuwbare energie, kernenergie en koolstofafvang en -opslag om fossiele brandstoffen zonder dergelijke afvang te vervangen.

Daarmee gaat de tekst een stuk minder ver dan vorige versies, waar een uitstap uit fossiele brandstoffen tout court op tafel lag. Onder meer Saoedi-Arabië en de OPEC hadden echter al aangegeven dat dergelijke tekst voor hen onaanvaardbaar zou zijn. De voorliggende tekst zal besproken worden op een plenaire vergadering om 18 uur lokale tijd (15 uur Belgische tijd).

Het nieuwe voorstel voor de eindtekst is teleurstellend, vindt Europees commissaris Wopke Hoekstra. ‘Dat kan ik niet verbloemen’, erkende hij. Ook Teresa Ribera, de Spaanse minister van Ecologische Transitie die namens de Europese Unie de onderhandelingen leidt, omschreef de tekst als ‘duidelijk onvoldoende’.

De EU wil dat landen op de top met elkaar afspreken dat ze fossiele brandstoffen gaan uitfaseren, herhaalde Hoekstra. Dat staat niet zo in de nieuwe versie van de eindtekst die maandag gepubliceerd is. Daarin staat enkel nog een ‘reductie zowel van het verbruik als van de productie van fossiele brandstoffen’. Dit om een nettonuluitstoot te bereiken tegen 2050.