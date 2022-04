Marine Le Pen kijkt niet naar Rusland vanuit politiek oogpunt, maar wel vanuit haar eigen belangen. Dat heeft ontslagnemend president Emmanuel Macron gezegd tijdens het verkiezingsdebat. 'U hangt af van de Russische machthebbers, u hangt af van meneer Poetin', zei hij tegen Le Pen.

Macron verwijst naar een lening die Le Pen deed bij een Russische bank voor haar verkiezingscampagne van 2017. Hij benadrukte ook dat Le Pen een van de eerste Europees Parlementsleden was om na 2014 de annexatie van de Krim te erkennen. 'U praat niet met andere leiders over Rusland, u praat met uw bankier', aldus Macron. 'U hangt af van de Russische machthebbers en van Poetin. Want enkele maanden nadat u dat hebt gezegd (over de annexatie van de Krim, red.) hebt u een lening gekregen bij een Russische bank, die dichtbij het regime staat.'

Bovendien zijn volgens Macron zowel Le Pen als haar parlementsleden niet aanwezig wanneer er moedige en moeilijke beslissingen genomen moeten worden, bijvoorbeeld over de oorlog. 'U kunt niet op een correcte manier de belangen van Frankrijk verdedigen, want uw belangen liggen dichtbij het Russische regime", aldus Macron.

Le Pen reageerde op het verwijt van Macron over de lening door te zeggen dat de ze geen keuze had, omdat Franse banken haar partij geen lening wilden geven. Het leek er door haar dan ook op dat 'de banken hun kandidaten kiezen'. Ook benadrukt ze dat de lening wordt terugbetaald aan de bank, zoals dat hoort, maar dat dat lang duurt.

Zowel Le Pen als Macron drukten in het debat hun steun uit aan het Oekraïense volk, en benadrukten dat ze achter de steun aan Oekraïne staan. Le Pen is wel tegen een importban van Russische olie en gas, omdat die meer pijn doet aan de Fransen dan aan de Russen.

Macron verwijst naar een lening die Le Pen deed bij een Russische bank voor haar verkiezingscampagne van 2017. Hij benadrukte ook dat Le Pen een van de eerste Europees Parlementsleden was om na 2014 de annexatie van de Krim te erkennen. 'U praat niet met andere leiders over Rusland, u praat met uw bankier', aldus Macron. 'U hangt af van de Russische machthebbers en van Poetin. Want enkele maanden nadat u dat hebt gezegd (over de annexatie van de Krim, red.) hebt u een lening gekregen bij een Russische bank, die dichtbij het regime staat.' Bovendien zijn volgens Macron zowel Le Pen als haar parlementsleden niet aanwezig wanneer er moedige en moeilijke beslissingen genomen moeten worden, bijvoorbeeld over de oorlog. 'U kunt niet op een correcte manier de belangen van Frankrijk verdedigen, want uw belangen liggen dichtbij het Russische regime", aldus Macron.Le Pen reageerde op het verwijt van Macron over de lening door te zeggen dat de ze geen keuze had, omdat Franse banken haar partij geen lening wilden geven. Het leek er door haar dan ook op dat 'de banken hun kandidaten kiezen'. Ook benadrukt ze dat de lening wordt terugbetaald aan de bank, zoals dat hoort, maar dat dat lang duurt. Zowel Le Pen als Macron drukten in het debat hun steun uit aan het Oekraïense volk, en benadrukten dat ze achter de steun aan Oekraïne staan. Le Pen is wel tegen een importban van Russische olie en gas, omdat die meer pijn doet aan de Fransen dan aan de Russen.