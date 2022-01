Twintig jaar na haar ontvoering wil Ingrid Betancourt dit voorjaar deelnemen aan de presidentsverkiezingen in Colombia.

De Frans-Colombiaanse werd als senator zes jaar gegijzeld door de FARC-rebellen tot het leger haar in 2008 bevrijdde. 'Ik zal vanaf nu onvermoeibaar werken, van zonsopgang tot zonsondergang, om uw president te zijn', kondigde de 59-jarige Betancourt aan tijdens een persconferentie.

Als leider van een kleine milieupartij zal de ex-gijzelaar deelnemen aan een voorverkiezing die wordt georganiseerd tussen de kandidaten van een centrumcoalitie, de Coalitie van de Hoop. In geval van een overwinning zal Betancourt dan het politieke centrum vertegenwoordigen bij de presidentsverkiezingen van 29 mei.

Tussen links en rechts

De stroming wil een alternatief zijn voor de opdeling tussen rechts en links in Colombia. Rechts is met Iván Duque aan de macht. De voormalige guerrillastrijder Gustavo Petro is momenteel de favoriet in de peilingen. In 2016 sloten de FARC en de Colombiaanse regering een vredesakkoord. Hierbij kwam een einde aan een conflict van 52 jaar. Een speciaal tribunaal vervolgt meerdere FARC-kopstukken voor de ontvoering van minstens 21.000 mensen en het rekruteren van duizenden kinderen. Vorig jaar had Betancourt zelf een ontmoeting met leiders van de voormalige rebellengroep.

