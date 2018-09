Twijfelende Republikein Flake zal Kavanaugh uiteindelijk toch steunen

De Republikeinse senator Jeff Flake zal de omstreden kandidaat-rechter voor het Hooggerechtshof Brett Kavanaugh toch steunen bij de stemming over diens benoeming later op vrijdag. Flake behoorde eerst tot het kamp van de twijfelaars bij de conservatieven. Door nu zijn steun toe te zeggen is dat kans weer wat groter dat Kavanaugh benoemd raakt in het Hooggerechtshof, ondanks de aanklachten van seksueel misbruik tegen hem.