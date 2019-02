Tweede ontmoeting tussen Donald Trump en Kim Jong-un vindt plaats in Hanoi

Dat heeft Trump vrijdagavond te kennen gegeven via Twitter. Dat de ontmoeting op 27 en 28 februari in Vietnam zou plaatsvinden, was al bekend.

Kim en Trump hadden elkaar in juni vorig jaar al een eerste keer ontmoet tijdens een historische top in Singapore, waar Kim zich engageerde voor een volledige denuclearisatie. Dat er een nieuwe ontmoeting tussen de twee staatshoofden zou komen, was eerder al bekendgemaakt.

Trump stelde vrijdagavond alvast op Twitter dat Noord-Korea onder het leiderschap van Kim een 'economische grootmacht' zal worden. 'Hij zal sommigen wellicht verrassen, maar mij niet, want ik heb hem leren kennen en begrijp hoe bekwaam hij is. Noord-Korea zal een ander soort raket worden - een economische!'

North Korea, under the leadership of Kim Jong Un, will become a great Economic Powerhouse. He may surprise some but he won’t surprise me, because I have gotten to know him & fully understand how capable he is. North Korea will become a different kind of Rocket - an Economic one!