Twee raketten zijn woensdagavond neergestort in de 'groene zone' in Bagdad, de wijk waar zich ook de Amerikaanse ambassade bevindt. Dat heeft een verantwoordelijke van de veiligheidsdiensten aan AFP bevestigd.

Journalisten van het Franse persbureau hebben twee explosies gehoord in het centrum van Bagdad, 24 uren nadat Iraanse raketten werden afgevuurd op legerbasissen met Amerikaanse militairen in Irak.

Het was de derde aanval op de groene zone sinds een Amerikaanse drone vijf dagen geleden de hoge Iraanse generaal Qassem Soleimani om het leven bracht in de Iraakse hoofdstad.

