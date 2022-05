Twee jaar na dood George Floyd: strengere regels voor federale politie VS

Twee jaar na de moord op de Afro-Amerikaan George Floyd dringt de Amerikaanse president Joe Biden aan op strengere regels voor de federale politie. Zonder het vertrouwen van de mensen kunnen de veiligheidsautoriteiten hun taken niet vervullen, zei Joe Biden woensdagmiddag in Washington, bij het ondertekenen van een bijbehorend decreet. De familieleden van Floyd waren ook aanwezig in het Witte Huis. Biden bracht Floyds dochter Gianna mee op het podium.

Volgens het Witte Huis hebben de nieuwe regels gevolgen voor meer dan 100.000 federale politieagenten. Er wordt een nieuwe nationale databank opgericht voor wangedrag van de politie. Schendingen van de burgerrechten zullen in de toekomst beter worden onderzocht en vervolgd. Het decreet voorziet daarnaast ook in nieuwe richtlijnen voor bodycams: het decreet bepaalt dat de camera’s moeten worden geactiveerd tijdens arrestaties of huiszoekingen. Ook de vrijgave van beelden van incidenten waarbij iemand zwaargewond raakte of stierf moet sneller gebeuren, aldus het Witte Huis.

In de toekomst zal er ook een verbod gelden op bepaalde chokeholds voor de federale politie. Huiszoekingen waarbij de politie haar aanwezigheid niet hoeft aan te kondigen, worden aan banden gelegd. Bovendien moet ook de aankoop van militair materiaal met federale middelen beperkt worden. De lijst van verboden apparatuur wordt uitgebreid, klonk het.

De dood van George Floyd op 25 mei 2020 na een bruut politieoptreden in Minneapolis, ontketende in de Verenigde Staten demonstraties tegen racisme en politiegeweld. Video’s van de arrestatie van Floyd laten zien hoe politieagenten de ongewapende man tegen de grond duwde. Agent Derek Chauvin drukte negen minuten lang met zijn knie op de nek van Floyd terwijl het slachtoffer smeekte om hem te laten ademen. De collega’s van Chauvin grepen niet in. Volgens de lijkschouwing verloor Floyd het bewustzijn en stierf.