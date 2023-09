Drie doden bij twee verschillende incidenten in Rotterdam

Bij twee verschillende schietincidenten in de Nederlandse stad Rotterdam zijn drie doden gevallen.

Nabij het Heiman Dullaertplein overleden een 39-jarige vrouw en haar 14-jarige dochter. In een leslokaal van het Erasmusziekenhuis overleed een 46-jarige docent.

Dat meldde de zogenaamde driehoek, gemeente, parket en politie, donderdagavond tijdens een persconferentie. De 32-jarige verdachte is bekend bij de veiligheidsdiensten: hij werd in 2021 vervolgd en veroordeeld voor dierenmishandeling.

De verdachte wordt donderdag verhoord en werkt mee aan het onderzoek. Over het motief is nog geen duidelijkheid, maar het staat al vast dat de man, die aan de Erasmusuniversiteit studeerde, alleen handelde.

Politiechef Fred Westerbeke bevestigde dat de schutter ook aan het Dullaertplein woonde, maar het is nog onduidelijk wat de relatie is tussen verdachte en slachtoffers.

De man was bezig met een gerichte actie, ‘maar over het hoe en het waarom is verder onderzoek nodig’, klonk het. Toen hij bij het verlaten van het ziekenhuis werd opgepakt, droeg hij een kogelwerend vest en had hij een vuurwapen bij. Kort voor 14.30 uur kwamen de eerste meldingen binnen. Ruim een uur later werd de man opgepakt.

‘We zijn opgeschrikt door een afschuwelijk incident’, zei burgemeester Ahmed Aboutaleb bij de start van de persconferentie. ‘In de stad is op twee verschillende plekken geschoten. Veel mensen zijn daar getuige van geweest. De emoties in de stad zijn erg groot.’ Hij prees ook de snelheid waarmee het arrestatieteam te werk ging.