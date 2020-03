De taliban hebben maandag het einde aangekondigd van de gedeeltelijke wapenstilstand die op 22 februari was ingegaan. De islamistische groep zal het offensief tegen de Afghaanse veiligheidsdiensten hernemen, twee dagen na de ondertekening van het historische akkoord met Washington.

De periode van de beperking van het geweld, die negen dagen duurde, "is geëindigd en onze operaties zullen zoals normaal hernemen", verklaarde de woordvoerder van de rebellen, Zabihullah Mujahid. "In overeenstemming met het akkoord (tussen de taliban en de VS, red.), zullen onze Moedjahedien de buitenlandse troepen niet meer aanvallen, maar onze operaties tegen de troepen van de regering in Kaboel blijven voortduren."

De Afghaanse president Ashraf Ghani had zondag dan weer een verlenging van het gedeeltelijk staakt-het-vuren aangekondigd tot het begin van de inter-Afghaanse vredesgesprekken, dat gepland is voor 10 maart, "om tot een volledig staakt-het-vuren te komen". Hij had echter ook al aangegeven dat hij niet akkoord was met een van de belangrijkste voorwaarden in het akkoord, met name de vrijlating van 5.000 gevangengenomen talibanstrijders in ruil voor die van 1.000 leden van de Afghaanse troepen.

Talibanwoordvoerder Mujahid benadrukte dan weer dat de vrijlating van de 5.000 rebellen een voorwaarde is voor de vredesgesprekken. "We zijn aan het verifiëren of het tijdelijk staakt-het-vuren beëindigd is. Tot nu toe werden ons nog geen grote aanvallen gemeld", aldus een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Defensie.

De negen dagen waarin het geweld beperkt werd in Afghanistan in de aanloop naar de ondertekening van het akkoord tussen de taliban en de VS hebben gezorgd voor een aanzienlijke daling van het aantal gevallen van geweld in het land.

De periode van de beperking van het geweld, die negen dagen duurde, "is geëindigd en onze operaties zullen zoals normaal hernemen", verklaarde de woordvoerder van de rebellen, Zabihullah Mujahid. "In overeenstemming met het akkoord (tussen de taliban en de VS, red.), zullen onze Moedjahedien de buitenlandse troepen niet meer aanvallen, maar onze operaties tegen de troepen van de regering in Kaboel blijven voortduren." De Afghaanse president Ashraf Ghani had zondag dan weer een verlenging van het gedeeltelijk staakt-het-vuren aangekondigd tot het begin van de inter-Afghaanse vredesgesprekken, dat gepland is voor 10 maart, "om tot een volledig staakt-het-vuren te komen". Hij had echter ook al aangegeven dat hij niet akkoord was met een van de belangrijkste voorwaarden in het akkoord, met name de vrijlating van 5.000 gevangengenomen talibanstrijders in ruil voor die van 1.000 leden van de Afghaanse troepen. Talibanwoordvoerder Mujahid benadrukte dan weer dat de vrijlating van de 5.000 rebellen een voorwaarde is voor de vredesgesprekken. "We zijn aan het verifiëren of het tijdelijk staakt-het-vuren beëindigd is. Tot nu toe werden ons nog geen grote aanvallen gemeld", aldus een woordvoerder van het Afghaanse ministerie van Defensie. De negen dagen waarin het geweld beperkt werd in Afghanistan in de aanloop naar de ondertekening van het akkoord tussen de taliban en de VS hebben gezorgd voor een aanzienlijke daling van het aantal gevallen van geweld in het land.