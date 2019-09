Afghaanse verkiezingen: 'Europa moet blijven investeren in Afghanistan. Voor jullie veiligheid, niet de onze'

Het is bang afwachten wat de Afghaanse presidentsverkiezingen van 28 september zullen brengen. Maar dat ze moeten doorgaan, daar is iedereen in het immer woelige land van overtuigd: 'We willen nooit meer terug naar een talibanregime.'

President Ashraf Ghani begroet de notabelen uit Herat. © Yan Boechat

Het publiek in de tent bestaat uit ruim 150 notabelen uit Herat: islamitische geleerden, stamhoofden en succesvolle ondernemers. Mannen met lange baarden, die er met hun witte tulbanden en met gouddraad geborduurde gewaden op hun best uitzien. Je gaat tenslotte niet iedere dag bij de president op bezoek. Ze zijn hier om hun steun te betuigen aan Ashraf Ghani, de man die sinds 2014 aan het roer staat van het immer woelige Afghanistan en zo dadelijk zal verschijnen om zijn toehoorders ervan te overtuigen dat ze op hem moeten stemmen.

...

