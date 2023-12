Turkse parlementscommissie stemt in met toetreding Zweden tot NAVO

De Commissie Buitenlandse Zaken van het Turkse parlement heeft dinsdag het toetredingsprotocol van Zweden tot de NAVO goedgekeurd.

Dat meldt een parlementslid van de oppositie aan het Franse persbureau AFP.

De tekst moet nu nog door de plenaire vergadering van het Turkse parlement worden goedgekeurd. Wanneer die vergadering gepland staat, is nog niet duidelijk.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan diende in oktober al een wetsontwerp in om in te stemmen met de toetreding van Zweden tot het militaire bondgenootschap. Ankara lag maandenlang dwars omdat Stockholm niet voldoende zou ingrijpen tegen in Zweden actieve militante Koerdische groeperingen die Turkije als terroristisch bestempelt.

Zweden en Finland vroegen vorig jaar het NAVO-lidmaatschap aan naar aanleiding van de Russische invasie van Oekraïne. De Finse toetreding werd in april door alle NAVO-landen goedgekeurd. Voor toetreding is unanimiteit nodig.

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg reageert tevreden op de goedkeuring in het Turkse parlement. Turkije en Hongarije waren de laatste NAVO-lidstaten die het licht nog op groen moesten zetten voor de toetreding van Zweden. ‘Ik reken op beide landen om de ratificatieprocedures zo snel mogelijk af te ronden’, aldus Stoltenberg in een persbericht.