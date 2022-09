Turkse media: NAVO-lid Turkije streeft lidmaatschap Shanghai Cooperation Organization na

Turks president Erdogan zegt dat hij streeft naar lidmaatschap van de Shanghai Cooperation Organization (SCO) voor NAVO-lid Turkije, aldus de omroep NTV en andere media op zaterdag. Ankara is momenteel ‘dialoogpartner’ van de door Peking opgerichte veiligheidsgroep voor omliggende landen waartoe ook Rusland en India behoren.

Erdogan stond verslaggevers te woord nadat hij de SCO-top in Oezbekistan had bijgewoond alvorens naar de Verenigde Staten verder te reizen.

‘Onze betrekkingen met deze landen zullen met deze stap in een totaal andere positie worden gebracht’, citeert persagentschap Reuters de Turkse president. Op de vraag of hij het lidmaatschap van de SCO bedoelde, zei hij: ‘Natuurlijk, dat is het doel.’

Özbekistan’da gerçekleştirilen Şanhay İşbirliği Teşkilatı Devlet ve Hükûmet Başkanları Konseyi 22. Zirvesi’nde dostlarımızla bir araya gelmekten memnuniyet duyduk. Teşkilat ile iş birliğimizi müşterek çabalarımızla çok daha yukarıya çıkaracağımıza yürekten inanıyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/bIJAUzmdZE — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2022



Turkije is momenteel dialoogpartner van de SCO, waarvan de leden China, Rusland, India, Pakistan, Kirgizië, Tadzjikistan, Kazachstan en Oezbekistan zijn. Iran zal volgend jaar formeel als volwaardig lid toetreden.

Tijdens bilaterale besprekingen op de top had Erdogan gesprekken met de Russische president Vladimir Poetin. Erdogan zei dat Turkije en Rusland een overeenkomst hadden bereikt om een geschil op te lossen over een kerncentrale die in Akkuyu in Zuid-Turkije wordt gebouwd.

NTV meldde dat Erdogan zei dat de Turkse aannemer IC Ictas opnieuw bij het project is betrokken, wat de opmerkingen van twee bronnen aan Reuters op vrijdag bevestigde.

Vorige maand beëindigde het Russische staatsbedrijf Rosatom, dat het project beheert, het contract met IC Ictas wegens wat het ‘talrijke schendingen’ noemde.

‘Als God het wil, kunnen we de eerste (Akkuyu) eenheid in 2023 voltooien en in gebruik nemen’, voegde Erdogan eraan toe.