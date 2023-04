Turkse lira zakt naar historisch dieptepunt in aanloop naar presidentsverkiezingen

De Turkse lira is dinsdag naar een historisch dieptepunt gedaald ten opzichte van de dollar, in de aanloop naar de presidents- en parlementsverkiezingen in Turkije midden mei.

De munt daalde tot een niveau van 19,5996 lira voor een dollar. Dat is ongezien sinds de introductie van de nieuwe lira in januari 2005. De Turkse regering heeft nochtans maatregelen genomen om de lira te ondersteunen.

De belangrijkste uitdager van huidig Turks president Erdogan, Kemal Kiliçdaroglu, heeft alvast beloofd om de onafhankelijkheid van de Turkse centrale bank te herstellen als hij wint.

De slechte economische balans heeft de kansen op een herverkiezing van Erdogan verzwakt, tot het punt dat uit de meest recente peilingen een licht voordeel bleek voor zijn belangrijkste tegenstander