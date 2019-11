In tien dagen tijd beëindigden drie families in Turkije hun leven met cyanide, wegens financiële problemen. De oppositie wijst naar president Erdogan.

'Pas op: cyanide. Bel de politie, ga niet naar binnen', stond te lezen op de deur van een appartement in Fatih, een wijk in Istanbul. De politie trof er vier broers en zussen aan tussen de 48 en de 60 jaar oud. Ze stierven door een mengsel van chemicaliën te slikken, waaronder cyanide. Vier dagen later een soortgelijke ontdekking in Antalya. Een koppel en hun twee kinderen werden hand in hand dood aangetroffen in hun flat. Hoogstwaarschijnlijk een cyanidevergiftiging. Volgens lokale media liet de vader een briefje na waarin financiële moeilijkheden werden genoemd als reden van de wanhoopsdaad. Nog geen week later: een derde gezin. In de Bakirköy-wijk in Istanbul werden een jong koppel en hun zoon gevonden. Ook hier werd cyanide gebruikt. Volgens het parket van Istanbul had de vader 'buitensporige schulden'.

...