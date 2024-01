Turks parlement stemt in met Zweedse toetreding tot NAVO 

Het Turks parlement heeft dinsdagavond ingestemd met de toetreding van Zweden tot de NAVO. Dat meldt persbureau Bloomberg. Zweden heeft nu alleen nog de goedkeuring van Hongarije nodig om lid te worden van het militaire bondgenootschap.

De toetreding werd met een grote meerderheid van 287 stemmen voor aangenomen, tegenover 55 tegen en 4 onthoudingen. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zal nu het zogenaamde toetredingsprotocol ondertekenen. De stemming moet ook in het Turkse Staatsblad worden gepubliceerd met Erdogans handtekening.

Erdogan had de goedkeuring van zijn land onder andere gekoppeld aan de levering van F-16 gevechtsvliegtuigen door de VS. Het Amerikaanse Congres moet de verkoop van straaljagers aan Turkije wel nog goedkeuren.

Zweden en Finland dienden in mei 2022 samen een lidmaatschapsaanvraag in, als reactie op de Russische invasie in Oekraïne. De Finnen zijn intussen al bijna een jaar lid van de NAVO. Turkije vertraagde de ratificatie al meer dan een jaar vanwege de vermeende steun van Stockholm aan groepen die Ankara als “terroristen” bestempelt – waarmee vooral de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK) wordt bedoeld.

In oktober vroeg de Turkse president Recep Tayyip Erdogan het parlement om het stemproces over Zweden te starten nadat Stockholm zijn antiterrorismewetgeving had aangescherpt.