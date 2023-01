Turkije waarschuwt: ‘Militaire operatie in Syrië op elk moment mogelijk’

‘Een militaire operatie in Syrië is op elk moment mogelijk.’ Dat heeft Ibrahim Kalin, een naaste adviseur van de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, zaterdag gezegd. ‘We blijven het politieke proces steunen’ dat eind december op gang is gebracht door de ontmoeting tussen de Turkse en Syrische ministers van Defensie in Moskou, voegde hij toe.

Hij zei dat er mogelijk een nieuwe ontmoeting zal plaatsvinden van de ministers van Defensie van de twee landen, nog voor de vergadering van de Turkse en Syrische ministers van Buitenlandse Zaken, die voor half februari is gepland. ‘Wij willen veiligheid aan onze grenzen’, zei hij, verwijzend naar de aanwezigheid van Koerdische troepen op Syrisch grondgebied. ‘We viseren nooit de Syrische staat of de Syrische burgers.’

Maar de veiligheidsgaranties die Rusland en de VS na het laatste Turkse offensief in Syrië in 2019 hebben beloofd, ‘zijn niet nagekomen’. De Koerdische strijders hebben zich niet zoals beloofd 30 kilometer van de grens teruggetrokken, vervolgde hij.

Turkije heeft sinds 2016 drie offensieven op Syrisch grondgebied gelanceerd tegen Koerdische troepen in het noorden. Daardoor kon het een grensstrook aan de Syrische kant controleren.

De adviseur van de president gaf nog mee dat de volgende Turkse presidentsverkiezingen in mei zullen worden gehouden en niet in juni, zoals oorspronkelijk gepland. De exacte datum is nog niet vastgelegd.

Zweden

Verder kwam Kalin ook terug op de mogelijke toetreding van Zweden tot de NAVO. Hij denkt dat Turkije ‘niet in een positie’ verkeert om de toetreding van Zweden tot de NAVO in zijn huidige vorm goed te keuren.

‘We verkeren niet in een positie om de wet naar het parlement te sturen, we hebben een echt probleem’, aldus de raadgever. Volgens hem zouden de parlementsleden de wet verwerpen.

Ankara hekelde donderdag een videomontage van een beweging dicht bij de Koerdische Arbeiderspartij (PKK), waarin president Erdogan opgeknoopt wordt afgebeeld en een dictator wordt genoemd. Turkije blokkeert momenteel de toetreding tot de NAVO van Zweden en buurland Finland, naar eigen zeggen vanwege hun vermeende steun aan groepen die Ankara bestempelt als terroristen, waaronder de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK).

‘We zijn al zes of zeven maanden ver in dit proces en het is niet goed voor Zweden om zo te verschijnen’, aldus Kalin. ‘We willen vooruit en vooruitgang boeken, maar als dit soort incidnenten aanhouden, zal dat het proces vertragen.’

Volgens de raadgever moet Zweden nu een duidelijke boodschap sturen. Turkije wil garanties dat PKK-leden in Zweden niet kunnen rekruteren en geld inzamelen. Wel erkende hij dat het land al grote stappen heeft gezet.