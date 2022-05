Turkije bereid om met Finland en Zweden te praten over NAVO-lidmaatschap

Turkije is bereid om met Finland en Zweden te spreken over hun nakende kandidatuur om toe te treden tot de NAVO.

Dat heeft de Turkse minister van Buitenlandse Zaken Mevlüt Cavusoglu zaterdag gezegd in Berlijn, net voor een geplande informele bijeenkomst van NAVO-ministers, waarvoor Zweden en Finland zijn uitgenodigd.

‘De grote meerderheid van het Turkse volk is tegen het lidmaatschap van die landen, die de terreurorganisatie PKK steunen en, en ze vragen ons om de toetreding te blokkeren’, verklaarde Cavusoglu. ‘Maar dat zijn zaken waarover we uiteraard moeten praten met de NAVO-leden en de betrokken landen.’

De Turkse president had vrijdag in gelijkaardige bewoordingen zijn twijfels geuit bij de plannen van Finland en Zweden om zich kandidaat te stellen om lid te worden van de NAVO. Om lid te worden, moeten alle dertig huidige lidstaten daarmee instemmen.

De Finse minister van Buitenlandse Zaken Pekka Haavisto zei in de aanloop naar de bijeenkomst in Berlijn dat hij ervan overtuigd is dat er een oplossing kan gevonden worden voor de bedenkingen van Turkije.

De Finse president Sauli Niinistö en premier Sanna Marin hebben zich donderdag voor een toetreding tot de NAVO uitgesproken. Normaal gezien zullen ze zondag hun besluit formeel bekrachtigen. Verwacht wordt dat ook Zweden de komende dagen een verzoek om toetreding zal bekendmaken.