Tunesië start onderzoek naar plotselinge dood van elf baby's in hetzelfde ziekenhuis

In Tunesië heeft de mysterieuze dood van elf pasgeboren baby's in een materniteit voor verbijstering gezorgd. In een reactie gaf minister van Gezondheid Abderraouf Cherif zijn ontslag. Dat meldde het staatspersagentschap TAP zaterdagavond.

In een ziekenhuis van de hoofdstad Tunis stierven op de kraamafdeling eind vorige week elf zuigelingen in minder dan 48 uur. Het ministerie van Gezondheid beloofde snel preventieve maatregelen om nieuwe sterfgevallen te voorkomen.

TAP meldde onder aanhaling van het ministerie van Gezondheid dat waarschijnlijk een bloedinfectie tot de plotse dood van de baby's heeft geleid. In februari al waren er in twee andere Tunesische ziekenhuizen sterfgevallen onder kinderen. In de media was toen sprake van mazelen.

Het Noord-Afrikaanse land bevindt zich al jaren in een economische crisis, waaronder ook de gezondheidszorg lijdt. Er is onder andere een groot gebrek aan artsen, omdat veel afgestudeerden hun geluk in het buitenland zoeken.