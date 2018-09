Hoe Europees geld onbedoeld het extremisme in Tunesië voedt

Wie van het zuiden van Tunesië naar Libië reist, doet dat door een bont lappendeken van geïmproviseerde tankstations en politiecontroles. Naarmate je de grens nadert, wordt de geur van petroleum zo intens dat je er licht van wordt in je hoofd. Of toch nu de grens in Ra's Ajdir na twee maanden weer open is. In één nacht tijd werden alle kurkdroge bidons doorheen het land na de heropening van de grens gevuld met het illegale zwarte goud dat in Libië had staan verdampen en in Tunesië erg gegeerd is.

