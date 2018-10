'Trump zal geen bergen verzetten om zaak rond vermoorde Saoedische journalist op te lossen'

Sinds 2 oktober is de Saudische journalist Jamal Khashoggi van de aardbol verdwenen. Na zijn bezoek aan het Saudisch consulaat in Istanboel werd hij niet meer teruggezien. Er zijn ernstige vermoedens dat hij in opdracht van het Saudisch regime uit de weg geruimd is. De man hield er een kritische houding tegenover het regime van Koning Bin-Salman op na en leefde al sinds 2016 in ballingschap in de Verenigde Staten. Van daaruit rapporteerde hij over verschillende ontwikkelingen in het Midden-Oosten, alsook over zijn thuisland Saoedi-Arabië. De hele kwestie veroorzaakt diplomatieke spanningen in de regio. Amerikaans Minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo ging vorige week al spreken met Bin-Salman.

