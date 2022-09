Trump wil dat rechter Justitie inzage inbeslaggenomen documenten ontzegt

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft een rechter gevraagd om het Amerikaanse ministerie van Justitie het inkijken van de inbeslaggenomen documenten te verbieden totdat een onafhankelijke arbiter de documenten heeft kunnen inkijken. Dat melden maandag meerdere Amerikaanse media.

Rechter Aileen Cannon ging vorige week in op de vraag van de oud-president om een onafhankelijke arbiter (special master) aan te stellen. Daardoor zou het Amerikaanse ministerie van Justitie tijdelijk moeten stoppen met het strafrechtelijk onderzoek van de documenten.

Het onderzoek van de inlichtingendiensten kon echter wel doorgaan. Justitie is van mening dat beide onderzoeken simultaan moeten verlopen en vroeg om een honderdtal documenten, die de stempel ‘vertrouwelijk’ hadden, uit te sluiten van de beslissing.

Trump gaat daar echter niet mee akkoord en vraagt de rechter nu om dat verzoek te verwerpen. Daardoor zal Cannon, die door Trump zelf werd aangesteld als rechter in 2020, zich nu opnieuw over de zaak moeten buigen.

Vrijdag was ook al gebleken dat Trump en de Amerikaanse overheid ook clashten over de taken en beperkingen van de arbiter. Zo wil Trump dat de arbiter alle documenten mag inkijken en wil hij dat de arbiter rekening houdt met een mogelijk uitgebreid ‘executive privilege’ voor (ex)-presidenten.

Ook over het tijdsbestek is er onenigheid. Het Amerikaanse ministerie van Justitie wil dat de arbiter zijn onderzoek tegen 17 oktober afrondt, Trump mikt eerder op een onderzoek van drie maanden.

Ten slotte, verschillen beide partijen ook van mening over wie de arbiter moet vergoeden. Trump wil de factuur in twee delen, terwijl Justitie van mening is dat Trump maar moet betalen aangezien hij om de aanstelling heeft gevraagd.

De FBI viel op 8 augustus binnen in Trumps resort Mar-a-Lago in Florida. Daarbij werden geclassificeerde documenten aangetroffen. Trump zelf spreekt van een ‘heksenjacht’.