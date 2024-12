Trump vraagt Amerikaans Hooggerechtshof om TikTok-verbod uit te stellen

Tijdens zijn verkiezingscampagne maakte Trump al bezwaar tegen de wet en beloofde hij TikTok “te redden”.

De aanstaande president van de Verenigde Staten Donald Trump heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof gevraagd de wet uit te stellen die stipuleert dat ByteDance, het Chinese moederbedrijf van TikTok, tegen 19 januari de Amerikaanse onderdelen van de filmpjesapp van de hand moet doen. Gebeurt dat niet, dan zal de populaire app niet langer beschikbaar zijn in de Verenigde Staten. Het Amerikaanse Hooggerechtshof moet nog een oordeel vellen over de wet: op 10 januari zal het de zaak behandelen.

De ban is opgenomen in een wet die in april van kracht werd. De redenering erachter is dat China via de videoapp toegang kan krijgen tot Amerikaanse data en politieke invloed kan uitoefenen. TikTok en Bytedance vochten het verbod al gerechtelijk aan, omdat het volgens hen strijdig is met het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet, dat een vrije meningsuiting waarborgt. Maar tot nu toe vingen ze bot.

In een brief zeggen Trumps advocaten aan het Hooggerechtshof dat hij “in dit stadium” tegen de wet gekant is en het probleem wil oplossen zodra hij terugkeert naar het Witte Huis op 20 januari, de dag nadat de ban zou ingaan.

TikTok heeft naar eigen zeggen 170 miljoen gebruikers in de Verenigde Staten.