‘Trump neemt niet deel aan Republikeins debat, verkiest interview met Tucker Carlson’

De Amerikaanse oud-president Donald Trump doet niet mee aan het eerste grote debat met andere Republikeinse presidentskandidaten van volgende week. Als alternatief kiest hij ervoor geïnterviewd te worden door voormalig Fox News-sterpresentator Tucker Carlson.

Dat meldt de krant The New York Times, en als het nieuws bevestigd wordt, toont Trump hiermee zijn afkeer voor Fox News en voor de Republikeinse partijtop.

Zowel de partij als het ietwat zwalpende Fox News hadden hun uiterste best gedaan, persoonlijke contacten gelegd met Trump, om van het kandidatendebat van 23 augustus een kijkcijferkanon te maken.

Maar Trump, die zijn nederlaag in 2020 gedeeltelijk in de schoenen van Fox News schuift, zei eerder dat zijn deelname aan dat debat potentieel ‘dom’ zou zijn, aangezien hij zover voorligt in de peilingen op alle andere kandidaten dat een debat hem alleen maar kan schaden. Hij kon zich ook niet terugvinden in de verklaring die kandidaten moeten afleggen, waarbij ze hun steun toezeggen aan de uiteindelijke winnaar van de nominatie.

Hij kiest nu volgens The New York Times, dat geen bronnen bij naam noemt, voor een online interview met Tucker Carlson. Fox News weerde in april Carlson om nog altijd niet verduidelijkte redenen. Sindsdien zendt hij een programma uit via X/Twitter.

Wanneer het interview met Trump precies op uitzending gaat, is volgens The Times nog niet duidelijk maar al weken gonst het in Amerikaanse media van geruchten dat Trump wil ’tegenprogrammeren’ – een programma op hetzelfde uur als het debat. Na afloop kunnen dan kijkcijfers vergeleken worden.

‘Net als Reagan’

Op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social schreef Trump eerder deze week: ‘Reagan heeft het niet gedaan en anderen ook niet. Mensen kennen mijn reputatie, een van de BESTE OOIT, dus waarom zou ik debatteren?’ Toch gingen medewerkers er volgens The New York Times vanuit dat Trump nog op het laatste moment van gedachten zou veranderen en een verrassingsoptreden zou plannen tijdens het debat. Daar lijkt het nu niet van te komen.

Behalve Trump hadden zich nog zeven kandidaten gekwalificeerd voor het debat: Ron DeSantis, de gouverneur van Florida, zakenman Vivek Rameswami, senator Tim Scott, de gewezen gouverneur van South Carolina Nikki Haley, gewezen vicepresident Mike Pence, gewezen gouverneur van New Jersey Chris Christie en de gouverneur van North Dakota Doug Burgum.

Fox News-presentatoren zegden nog voor het bericht uit The New York Times bekend was, dat Trump hoe dan ook in het debat aanwezig zal zijn. Komt hij niet zelf, dan wordt hij in elk geval een onderwerp van gesprek. Maar sommige kandidaten vrezen dat het zonder Trump een zoutloos ‘kinderdebat’ zal worden.