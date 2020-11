De aftredend Amerikaanse president Donald Trump houdt vol dat hij de echte winnaar van de verkiezingen is. Zijn campagneteam plant nieuwe acties om te blijven hameren op de stelling dat er fraude werd gepleegd. First Lady Melania Trump laat nu ook van zich horen.

Team Trump overweegt om manifestaties te houden in de stijl van verkiezingsbijeenkomsten, berichten Amerikaanse media als Axios en CNN maandag op basis van ingewijden.

Ook worden mogelijk overlijdensberichten gepresenteerd van overleden kiezers in wiens naam volgens de Trump-campagne toch zou zijn gestemd.

Hertellingen en rechtszaken

De Republikein houdt vol dat hij de echte winnaar is van de verkiezingen en zijn team is in meerdere staten naar de rechter gestapt. De president verloor in meerdere belangrijke staten maar net van zijn Democratische uitdager Joe Biden, die zaterdag werd uitgeroepen tot 'president-elect'.

Trump benadrukte eerder in een verklaring dat er nog hertellingen van stembiljetten aan zitten te komen en rechtszaken worden gevoerd. Hij vindt dat media Biden te snel tot winnaar hebben uitgeroepen.

Verdeeld

De intimi van de president zijn naar verluidt verdeeld over dat standpunt. Schoonzoon Jared Kushner en First Lady Melania zouden volgens CNN Trump hebben geadviseerd zich neer te leggen bij zijn nederlaag. Zijn zoons Donald Jr. en Eric denken daar anders over en proberen aanhangers te mobiliseren.

Toch twitterde Melania Trump intussen: 'Het Amerikaanse volk verdient eerlijke verkiezingen. Elke wettige - niet onwettige - stem dient geteld. We moeten onze democratie met algehele transparantie beschermen.'

The American people deserve fair elections. Every legal - not illegal - vote should be counted. We must protect our democracy with complete transparency. — Melania Trump (@FLOTUS) November 8, 2020

De conservatieve zender Fox News stipt aan dat de huidige First Lady zich zelden mengt in partijpolitieke aangelegenheden. Maar nu echoode ze dus haar man.

Trump zelf heeft in een nieuwe tweet nog eens naar de media uitgehaald. 'Sinds wanneer roepen Lamlendigstream Media uit wie onze volgende president zal zijn? We hebben het allemaal de laatste twee weken geleerd!'.

Wat later stuurde Donald Trump jr een schreeuwerige tweet de wereld in: 'DECLASSIFICEER ALLES!!! We kunnen de slechte acteurs er niet weg mee laten komen.'

