Trump sluit militair machtsvertoon niet uit om Panamakanaal en Groenland in te lijven

Aankomend Amerikaans president Donald Trump wou dinsdag tijdens een persconferentie in zijn landgoed Mar-a-Lago in Florida niet uitsluiten dat hij militair machtsvertoon zou gebruiken om het Panamakanaal en Groenland in handen te krijgen. ‘We hebben ze nodig voor onze economische veiligheid, dus mogelijk moeten we iets doen’, verklaarde Trump na een vraag van een journalist.

De 78-jarige Republikein had er eerder al mee gedreigd de controle over het Panamakanaal opnieuw over te nemen. Hij uitte ook al zijn intenties om Groenland te kopen. Trump is namelijk van mening dat Panama te hoge tarieven aanrekent voor Amerikaanse schepen die willen gebruikmaken van deze belangrijke mondiale handelsroute die door de Verenigde Staten werd gebouwd en in 1999 werd overgedragen aan Panama. Volgens Trump is de invloed van China op het kanaal ook te groot.

Dinsdag sloot Trump niet uit dat hij zowel voor het Panamakanaal als voor Groenland militair, dan wel economisch machtsvertoon zou gebruiken. ‘We hebben Groenland nodig voor onze nationale veiligheid. Het valt te betwisten of Denemarken wel een wettelijk recht heeft op het gebied, maar ze moeten het opgeven. Als dat niet gebeurt, dan zullen we Denemarken hoge tarieven opleggen.’

In een eerdere reactie verklaarde de Panamese president José Raul Mulino al dat ‘elke vierkante meter van het Panamakanaal onderdeel is van Panama en dat zal blijven’. Ook de Groenlandse regeringsleider Múte B. Egede verklaarde eerder al dat Groenland niet te koop was.

Trump maakte in het verleden ook al duidelijk dat hij Canada als 51e staat van de Verenigde Staten zou willen zien. Daarvoor sloot hij dinsdag militair spierballengerol wel uit. Volgens de aankomende Amerikaanse president betalen de Verenigde Staten momenteel 200 miljard dollar om Canada te beschermen, terwijl ‘de Verenigde Staten niets nodig hebben van Canada’. Om Canada in te lijven, zou hij louter inzetten op economische sancties.

De persconferentie van Trump had eigenlijk tot doel om een grote investering van een bedrijf uit de Verenigde Arabische Emiraten in de Verenigde Staten aan te kondigen, maar vervelde al gauw tot het klassieke, meanderende betoog over een wirwar aan onderwerpen. Zo verklaarde de aankomde president nog dat hij de naam van de Golf van Mexico, de zee die grenst aan de VS, Mexico en Canada, zou veranderen naar de Golf van Amerika. Het Republikeinse parlementslid Marjorie Taylor Greene pikte daar meteen op in door op X te laten weten dat ze een wetsvoorstel zou indienen om de naamswijziging te realiseren. ‘De tweede termijn van president Trump is op een fantastische manier begonnen’, schreef ze op X.

Wat de NAVO betreft, maakte Trump duidelijk dat hij wil dat de lidstaten voortaan 5 procent van hun bbp aan defensie besteden. Trump verwees daarbij vooral naar Europa dat ‘veel meer getroffen wordt door de oorlog in Oekraïne’.

Inzake die andere crisis, in het Midden-Oosten, dreigde de aankomende president ermee dat ‘de hel zal losbreken’ als de Israëlische gijzelaars niet zouden worden vrijgelaten vooraleer Trump wordt ingezworen als nieuwe president. De aankomende Amerikaanse president haalde tijdens zijn betoog ook voortdurend hard uit naar aftredend president Joe Biden. Vooral zijn beslissing om nieuwe boringen naar olie en gas in grote delen van de Amerikaanse wateren te verbieden, moest het daarbij ontgelden. ‘Amerika staat op de drempel van een nieuwe Gouden Eeuw, een Gouden Eeuw voor de handel en voor het gezond verstand’, aldus nog Trump.

Trump wordt op 20 januari ingezworen als 47e president van de Verenigde Staten.