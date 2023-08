Trump pleit onschuldig voor de rechtbank

Donald Trump heeft donderdag in een federale rechtbank in Washington onschuldig gepleit aan pogingen om de presidentsverkiezingen van 2020 te beïnvloeden. Dinsdag was de vorige Amerikaanse president daarvoor aangeklaagd.

Rechter Moxila Upadhyaya las de aanklachten voor waarna de 77-jarige Republikeinse politicus ‘niet schuldig’ pleitte. Upadhyaya legde vervolgens de eerste hoorzitting in de zaak vast op 28 augustus. Na in totaal nog geen halfuur kon Trump de rechtzaal verlaten.

Vlak voor Trump Washington met het vliegtuig weer verliet, legde hij nog een verklaring af voor de pers. Hij sprak van ‘een zeer droevige dag voor Amerika’ en deed de zaak af als politiek gemotiveerd. ‘Dit mogen we niet laten gebeuren in Amerika’, luidde het.

Trump wordt concreet aangeklaagd voor ‘samenzwering om de Verenigde Staten te bedriegen’, ‘samenzwering om een officiële procedure te belemmeren’, ‘belemmering van en poging tot belemmering van een officiële procedure’ en ‘samenzwering tegen rechten’. In de aanklacht is ook sprake van zes samenzweerders.

Het proces is het resultaat van een grootschalig onderzoek door speciaal aanklager Jack Smith naar de gebeurtenissen na de verkiezingen van november 2020 en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump weigerde de verkiezingsoverwinning van de Democraat Joe Biden te erkennen en wordt ervan beschuldigd dat hij de resultaten van de stembusslag heeft willen beïnvloeden.

Trump heeft altijd, zonder enig bewijs, volgehouden dat hij zijn herverkiezing door bedrog is misgelopen. Ook in de aanloop naar de rechtbankzitting van donderdag bleef hij zich strijdvaardig tonen. ‘Ik ga nu naar Washington D.C. om gearresteerd te worden omdat ik een corrupte, frauduleuze en gestolen verkiezing wilde aanvechten’, schreef de oud-president eerder op donderdag op het door hem opgerichte socialemediaplatform Truth Social.

Bij de presidentsverkiezingen van 2024 wil Trump opnieuw opkomen. Hij geldt als de grote favoriet bij de Republikeinse voorverkiezingen. Trump is de eerste ex-president die in de Verenigde Staten voor de rechtbank moet verschijnen. Ook in twee andere zaken werd hij eerder al aangeklaagd.

Speciaal aanklager Jack Smith beschuldigde het voormalige staatshoofd in een andere zaak al van het illegaal achterhouden van vertrouwelijke overheidsdocumenten. Daarnaast werd Trump in maart in New York ook aangeklaagd voor de betaling van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels.