Trump pleit onschuldig aan achterhouden van vertrouwelijke documenten

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag onschuldig gepleit in de rechtbank in Miami, waar hij terechtstaat voor het achterhouden van vertrouwelijke documenten na zijn vertrek uit het Witte Huis. Dat melden Amerikaanse media. De zitting vindt plaats achter gesloten deuren.

Trump zegt niet schuldig te zijn aan alle 37 aanklachten die tegen hem zijn ingediend.

De voormalig president nam tientallen dozen met dossiers, waaronder ook geheime dossiers met gevoelige informatie, mee naar Florida toen hij uit Washington vertrok. Uit de akte van beschuldiging die vrijdag openbaar werd gemaakt, blijkt dat hij onder meer wordt aangeklaagd voor “het achterhouden van informatie over de nationale veiligheid” en “belemmering van de rechtsgang”.

Hij heeft volgens het document de nationale veiligheid van VS in gevaar gebracht door nucleaire geheimen mee te nemen.

De zitting in Miami vond plaats achter gesloten deuren. Tientallen aanhangers van Trump staan bij de rechtbank. Zij zijn het niet eens met zijn aanhouding. Ook een aantal tegenstanders van Trump hebben zich in de omgeving verzameld.



Trump zei voor zijn aankomst bij de rechtbank op zijn socialemediaplatform Truth Social dat het “de droevigste dag in de geschiedenis van ons land is”. Hij noemde zijn voorgeleiding een “heksenjacht”.

