Op het moment dat Donald Trump zijn handtekening plaatste onder het corona-hulppakket, hadden twaalf tot veertien miljoen Amerikanen geldverlies geleden door de vertraging. Een overzicht van een duur schaduwgevecht.

Zondag leek het alsof de verzamelde gasten van de talloze politieke tv-programma's die het land telt, tot doel hadden de vertraging te bekritiseren die president Donald Trump veroorzaakte bij de uitvoering van het corona-hulppakket.

Zondag leek het alsof de verzamelde gasten van de talloze politieke tv-programma's die het land telt, tot doel hadden de vertraging te bekritiseren die president Donald Trump veroorzaakte bij de uitvoering van het corona-hulppakket. Die kritiek kwam ook van partijgenoten van de president.'Ik begrijp dat hij wil herinnerd worden om zijn pleidooi voor grotere cheques, maar het gevaar bestaat erin dat hij zal herinnerd worden voor chaos en miserie en labiel gedrag', aldus Republikeins senator Pat Toomey tijdens Fox News Sunday.Senator Bernie Sanders, de gewezen Democratische presidentskandidaat, zei aan het programma This Week van zender ABC dat de president zich 'pathologisch narcistisch' gedroeg. 'Deze president moet eindelijk ophouden zich zorgen te maken over zijn ego'.Er werd ook nogal op gewezen dat de president tijdens een vakantie in Florida, terwijl hij uren per dag golft, minder fortuinlijke landgenoten aan hun lot overliet. Vorige week maandag keurde het Amerikaans parlement met grote meerderheid, en met steun van zowel Republikeinen als Democraten, coronahulpmaatregelen goed ter waarde van 900 miljard dollar (733 miljard euro). Het pakket werd gekoppeld aan een nog duurdere financieringswet, die eveneens werd goedgekeurd. De onderhandelingen over het hulppakket hadden acht maanden in beslag genomen, en verliepen tot het einde moeizaam. Ze werden gevoerd in samenwerking met Trumps minister van Financiën Steven Mnuchin.Het kwam er op neer dat de Democraten een veel grotere inspanning wilden, met meer steun voor de staten, en een grotere eenmalige premie voor Amerikanen, terwijl de Republikeinen kleinere premies zochten en geen of minder steun aan de staten.Het compromis bevat geld voor voedselhulp (in een land waar onoverzichtelijk lange rijen auto's wachten aanvoedselbanken), voor vaccindistributie, en voor hulp aan bedrijven. De meest in het oog springende maatregelen zijn een verlenging van het moratorium op uitzettingen van mensen die hun huur niet kunnen betalen, een verlenging van bijkomende werkloosheidsteun van 300 dollar per week tot half maart 2021 (bovenop wat staten aan werkloosheidssteun uitkeren) en een eenmalige premie van 600 dollar voor de meeste Amerikanen, kinderen inbegrepen. Voor die eenmalige premie is er een inkomensgrens: het volledig bedrag wordt uitgekeerd aan alleenstaanden die minder dan 75.000 dollar (61.000 euro) per jaar verdienen, of aan leden van een gezin dat minder dan 150.000 dollar per jaar verdient.Tijdens de onderhandelingen over het pakket werd er door sommigen over geklaagd hoe afwezig de president wel was. Donald Trump was bezig met zijn fraudeclaims rond de presidentsverkiezingen, en met golfen, maar niet met het coronapakket.Toen de president zich dan een dag nadat het parlement het pakket had goedgekeurd, wél met de zaken bemoeide, was het om zijn teleurstelling te tonen. Trump noemde het akkoord in een videoboodschap 'een schande'. Hij vond dat de eenmalige premie van 600 dollar een lachertje was en dat de Amerikanen beter verdienden: 2000 dollar, of 4000 dollar voor een echtpaar. Dat was het bedrag waar Democraten voor gepleit hadden, terwijl Trumps minister Mnuchin op 600 dollar had aangedrongen. Ook maakte de president bezwaar tegen buitenlandse steun in de financieringswet. Opnieuw: die steun was opgenomen op vraag van zijn eigen ministerie van Buitenlandse Zaken.Hij riep het Congres op om het hele pakket aan te passen. Hij zei nooit expliciet of hij zijn veto zou uitspreken tegen het pakket, maar dat hij zijn handtekening niet plaatste om de wet te bekrachtigen, zorgde in elk geval voor feitelijk uitstel.Dat de presidentiële tussenkomst voor consternatie zorgde, is een understatement. De Republikeinen hadden het compromis pas volmondig ondersteund nadat ze uit het Witte Huis en van minister Mnuchin signalen kregen dat de president het ermee eens was. Ze hadden vervolgens de overwinningstrom geroerd. De uittredende Republikeinse senatoren uit Georgia, David Perdue en Kelly Loeffler, die op 5 januari in een tweede stemronde opnieuw verkozen willen worden, verspreidden terstond jubelboodschappen, waarin het leek alsof ze eigenhandig de hulpmaatregelen uit de brand hadden gesleept. Toen de president dan brandhout maakte van het compromis, bleken deze pro-Trump Republikeinen in volle kiescampagne ineens onvindbaar voor de pers.Ook bij de Democraten was er consternatie, maar de opmerkingen van de president boden ook mogelijkheden. Vele Democraten staan achter de eis om de premie op te trekken tot 2000 dollar. Ze brachten dat opnieuw ter zitting, en willen dat vandaag maandag opnieuw doen. Terwijl de president wachtte om zijn handtekening te plaatsen doemden een aantal vervaldata op.In de nacht van 26 op 27 december liepen de oude maatregelen voor extra steun aan werklozen af. Op dat moment verloren 12 tot 14 miljoen werklozen een week aan extra steun, zijnde 300 dollar per persoon. Op dinsdag 29 december zou de overheid zonder geld vallen als de financieringswet niet was ondertekend - in dat geval zouden niet-essentiële diensten dichtgaan. En op 31 december dreigden naar schatting 10 miljoen mensen die hun huur niet kunnen betalen hun wettelijke bescherming tegen uitzetting te verliezen.Vraag is wat Trump motiveerde om eerst het hulppakket tegen te houden en vervolgens bakzeil te halen zonder dat er iets aan het pakket of de financieringswet was veranderd.Hij vond wellicht echt, en met vele Amerikanen, dat 600 dollar steun per persoon belachelijk laag is. Hij heeft al langer gepleit voor hogere uitkeringen en premies. In zijn mededeling na de ondertekening stelt hij dat er, als gevolg van zijn verzet, allerlei bijkomende maatregelen op komst zijn. Wat nergens elders wordt bevestigd, en wat zal afhangen van een parlement dat, zoals de president, bijna is uitgezongen.Maar wat speelt er daarnaast in hoofde van de president? De speculaties zijn niet van de lucht. Hij wilde, volgens sommigen, nog even in het centrum van de macht vertoeven. Hij wilde zich, tegenover zijn achterban, in zijn versie van de werkelijkheid, manifesteren als degene die zich niet aan geplogenheden houdt, iemand die als stoorzender in Washington het lot van de 'gewone Amerikanen' behartigt. Zo stelde hij het ook in de mededeling die het Witte Huis verspreidde: 'Veel meer geld komt eraan, en ik zal mijn strijd voor het Amerikaanse volk nooit opgeven'.Hij wilde, zeggen dan weer andere commentatoren, de Republikeinse leider in de Senaat, Mitch McConnell, een hak zetten omdat McConnell Joe Biden heeft erkend als president-elect.Of er nu inderdaad meer geld komt, zal afhangen van diezelfde Mitch McConnell, wiens senatoren de beslissende stem zullen hebben (aangezien de meeste Democraten vragende partij zijn om de premies op te trekken). In zijn eigen reactie op de ondertekening meldt McConnell niets over een eventuele verhoging van de premie die Trump nochtans in het vooruitzicht stelde. Wel prees hij het compromis dat 'Republikeinen in het Congres en de regering Trump met Democraten onderhandelden'. In zijn versie heeft Trump oppositie gevoerd tegen zijn eigen regering.