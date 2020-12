Donald Trump bekrachtigt corona-hulppakket na dagen van kritiek

Donald Trump kondigde zondagavond via Twitter 'goed nieuws' aan over het coronasteunpakket. Even later werd duidelijk dat hij de wetgeving terzake heeft ondertekend.

Het echtpaar Trump op 23 december 2020.

Het Amerikaanse Congres keurde vorige week maandag het steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar na maanden gebakkelei goed. Trump noemde het pakket vervolgens in een videoboodschap 'een schande'. Hij wilde dat de waarde van een eenmalige steuncheque voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van 600 naar 2000 dollar en dat 'verspillende en onnodige elementen' uit de algemene financieringswet worden geschrapt. Tijdens de onderhandelingen hadden de Democraten ook gepleit voor een som van 2000 dollar, maar dat was op verzet gestoten van Republikeinen en van Trumps minister van Financiën Steven Mnuchin. Trump kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij het steunpakket niet wilde goedkeuren, ook in groeiende mate van partijgenoten. Volgens zijn opvolger Joe Biden had de weigering van de huidige president om zijn handtekening te zetten 'verwoestende gevolgen', omdat onder meer werkloosheidsuitkeringen, voedselbedeling, en geld voor distributie van vaccins dreigden te verdwijnen. Trump heeft zondag dan toch het coronapakket plus de financieringswet bekrachtigd. Het Amerikaanse Congres keurde vorige week maandag het steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar na maanden gebakkelei goed. Trump noemde het pakket vervolgens in een videoboodschap 'een schande'. Hij wilde dat de waarde van een eenmalige steuncheque voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van 600 naar 2000 dollar en dat 'verspillende en onnodige elementen' uit de algemene financieringswet worden geschrapt. Tijdens de onderhandelingen hadden de Democraten ook gepleit voor een som van 2000 dollar, maar dat was op verzet gestoten van Republikeinen en van Trumps minister van Financiën Steven Mnuchin.Trump kreeg de voorbije dagen veel kritiek omdat hij het steunpakket niet wilde goedkeuren, ook in groeiende mate van partijgenoten. Volgens zijn opvolger Joe Biden had de weigering van de huidige president om zijn handtekening te zetten 'verwoestende gevolgen', omdat onder meer werkloosheidsuitkeringen, voedselbedeling, en geld voor distributie van vaccins dreigden te verdwijnen.Trump heeft zondag dan toch het coronapakket plus de financieringswet bekrachtigd.