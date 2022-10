Trump moet zoals gepland getuigen in zaak wegens laster over veronderstelde verkrachting

De voormalige Amerikaanse president Donald Trump moet getuigen in een rechtszaak wegens laster die tegen hem werd aangespannen door schrijfster E. Jean Carroll. Zij beschuldigt Trump ervan haar in de jaren negentig te hebben verkracht.

Carroll stelt dat Trump haar carrière heeft beschadigd door te zeggen dat zij heeft gelogen over de verkrachting. Een rechter in New York verwierp woensdag een poging van Trump om de voor komende woensdag geplande getuigenis uit te stellen. ‘Dat is geen buitensporige last voor de 76-jarige ex-president’, zo staat in de gerechtelijke documenten.

Carroll beschuldigde Trump in 2019 van een verkrachting 23 jaar eerder. Trump reageerde door onder meer te zeggen: ‘Ze is mijn type niet’. Hij zei verder uit dat hij haar nooit had ontmoet. ‘Ze probeerde alleen haar nieuwe boek te verkopen en had al andere mannen van soortgelijke dingen beschuldigd’, zo zei Trump.

Carroll had de beschuldiging geuit in New York Magazine en gaf later meer details. Trump is herhaaldelijk beschuldigd van het aanranden van vrouwen.