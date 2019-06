De Amerikaanse president Donald Trump vindt dat het Verenigd Koninkrijk in de brexitonderhandelingen in geval van twijfel voor een "no deal" moet kiezen.

'Als ze niet krijgen wat ze willen, dan moeten ze weggaan' van de onderhandelingstafel, zo liet Trump verstaan in een interview met de Britse krant Sunday Times. 'Als je geen eerlijke deal krijgt, dan ga je weg.'

Trump pleitte er ook voor om euroscepticus Nigel Farage te betrekken in de brexitonderhandelingen.

Trump en zijn vrouw Melania trekken komende maandag naar het Verenigd Koninkrijk voor een drie dagen durend staatsbezoek. In de aanloop naar dat bezoek heeft de Amerikaanse president zich al verschillende keren in de media uitgelaten over de Britse politiek.

Sympathie voor Boris Johnson

Eerder had hij ook al zijn sympathie uitgedrukt voor Boris Johnson, een van de conservatieve politici die kandidaat is om ontslagnemend eerste minister Theresa May op te volgen. In het interview met The Sunday Times raadt Trump de Britten ook aan om de brexitfactuur, die geraamd wordt op ongeveer 39 miljard pond (44 miljard euro), niet te betalen. 'Ik zou dat niet betalen. Dat is een enorm bedrag', zegt Trump.

In een bijkomende tip aan de Britten, raadt hij ook aan om Nigel Farage, de leider van de Brexit Party, bij de uittredingsonderhandelingen te betrekken omdat hij 'veel te bieden' heeft. 'Hij is erg slim. Ze zullen hem er niet bij betrekken. Maar bedenk hoe goed ze het zouden doen als dat wel zou gebeuren.'