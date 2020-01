De Amerikaanse president Donald Trump is dinsdag teruggekomen op de omstreden tweet waarin hij dreigde met aanvallen op Iraans cultureel erfgoed.

Trump is bereid 'de wet te volgen', zo maakte hij duidelijk tijdens een ontmoeting met de Griekse eerste minister Kyriakos Mitsotakis in Washington.

Iran 'mag alles wat we hebben opblazen en er is niets dat hen tegenhoudt. En wij zijn, volgens verschillende wetten, verondersteld om zeer voorzichtig om te springen met hun cultureel erfgoed', verklaarde Trump. 'Maar als dat de wet is, dan wil ik de wet volgen.'

VS-president Donald Trump had zaterdag Teheran bedreigd met zware reacties als dat land de moord op de topgeneraal Qassem Soleimani zou wreken. Trump zei een lijst klaar te hebben van 52 Iraanse doelen die dan zouden aangevallen worden. Het ging om sites die 'op een heel hoog niveau, die belangrijk zijn voor Iran en de Iraanse cultuur'.

Trumps dreigement had internationaal tot verontwaardiging geleid. Onder meer Unesco had erop gewezen dat de VS zich er in 1972 - net als Iran - toe verbonden hebben om plekken met bijzondere culturele of natuurlijke waarde niet aan te vallen. Trump herhaalde dinsdag wel dat Iran 'de gevolgen zal voelen' wanneer het 'iets' doet.

